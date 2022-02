Politik : NRW-Innenminister: Keine „grüne RAF“ in Klimaschützer-Szene

Die nordrhein-westfälische Landesregierung sieht in den Klimaschutz-Bündnissen „derzeit keine Anhaltspunkte für die Gründung einer Terrorzelle im Sinne einer „grünen RAF““. Das teilte das Innenministerium in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine AfD-Anfrage zur „Radikalisierung der Klimaproteste“ mit. Einen Zusammenhang zwischen Sabotage-Aufrufen aus Teilen der Klimaschützer-Szene und bereits erfolgten Angriffen auf Anlagen und Fahrzeuge des Energieversorgers RWE sehe die Landesregierung nicht.

Extremisten versuchten aber, zivildemokratische Gruppen oder bereits linksextremistisch beeinflusste Bündnisse zu radikalisieren, stellte das Innenministerium fest. „Anlass- und themenbezogene Kooperationen zwischen extremistischen und nicht-extremistischen Akteuren sind festzustellen, ohne dass Extremisten bislang einen steuernden Einfluss auf den ziv...

