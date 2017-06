Lückenhafte Aktenvorlage : NSU-Untersuchungsausschuss erhebt Vorwürfe gegen Hessen

Laut eine Bericht haben hessische Ermittler nach dem Mord an Halit Yozgat am 6. April 2006 in Kassel einen «nicht reparablen» Fehler gemacht. Dieser betrifft den Umgang mit dem Verfassungsschutz-Mitarbeiter Andreas Temme.