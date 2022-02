Reisewarnung : Österreich fordert Bürger zum Verlassen der Ukraine auf

Österreichische Staatsbürger, die in der Ukraine leben, sollen das Land verlassen: Wien rechnet mit dem Schlimmsten.

Angesichts der angespannten Lage in der Ukraine hat Österreich seine dort lebenden Bürger aufgefordert, das Land zu verlassen. „Es muss mit einer erheblichen Verschlechterung der Lage gerechnet werden“, teilte das Außenministerium in Wien mit. Die Zwischenfälle in der Ostukraine hätten in den letzten 24 Stunden massiv zugenommen. Die Aufforderung gelte...

