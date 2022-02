Donezk : Ostukraine: Separatisten rufen zu „Generalmobilmachung“ auf

Im Osten der Ukraine liefern sich pro-russische Separatisten seit Jahren Kämpfe mit ukrainischen Truppen. Eskaliert nun die Lage?

Im Konfliktgebiet in der Ostukraine sind die Angriffe in der Nacht zum Samstag nach Darstellung der Separatisten fortgesetzt worden. Die Aufständischen in dem Gebiet Donezk teilten am Morgen mit, seit Mitternacht seien mehrere Dutzend Granaten auf ihr Gebiet abgefeuert worden. Auch die Separatisten im Gebiet Luhansk sprachen von mehreren Verstößen gege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.