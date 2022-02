Politik : OVG-Beschluss zu Garzweiler-Grundstück nicht mehr im Februar

Im Verfahren um die Inanspruchnahme von Grundstücken im Örtchen Lützerath für den Braunkohletagebau Garzweiler wird das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster frühestens im März entscheiden. In diesem Monat werde der zuständige Senat keine Entscheidung mehr treffen, sagte eine Sprecherin des OVG am Mittwoch in Münster auf Anfrage.

In dem Verfahren geht es um die Beschwerden von drei Bewohnern in der Nähe der Abbaukante des Braunkohletagebaus. Sie klagen im Eilverfahren gegen die vorzeitige Einweisung der Grundstücke in den Besitz des Tagebaubetreibers RWE Power. In der ersten Instanz wurden die Eilanträge im Oktober 2021 vom Verwaltungsgericht Aachen abgelehnt. Kläger sind ein i...

