Ostern im Vatikan : Papst will zur Osternacht der Auferstehung Jesu gedenken

Mehr als ein Jahr nach dem Pandemiebeginn hat das Coronavirus die Welt immer noch im Griff. Osterfeiern sind nur in kleinem Rahmen möglich. Auch für Papst Franziskus und den Vatikan gibt es keine Ausnahme.

Vatican City | Erneut muss Papst Franziskus das für Christen wichtige Osterfest mit wenigen Gläubigen und vielen Corona-Einschränkungen feiern. Am Samstag will der 84-Jährige einen weiteren Programmhöhepunkt begehen: die Osternacht. Wegen der geltenden Regeln in Italien beginnt das Oberhaupt der katholischen Kirche den Gottesdienst im Petersdom früher (19.30 Uhr)...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.