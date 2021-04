„Islamistische Bedrohung“ : Paris legt schärferes Gesetz gegen Terror vor

Frankreich wird immer wieder von islamistischen Anschlägen erschüttert. Nun präsentiert die Regierung Gesetzesverschärfungen im Kampf gegen den Terror.

Paris | Frankreich will wenige Tage nach einer tödlichen Attacke auf eine Polizeimitarbeiterin den Kampf gegen den Terror verstärken. Die Regierung in Paris brachte am Mittwoch einen Gesetzentwurf auf den Weg, der es unter anderem erleichtern soll, potenzielle Täter im Internet aufzuspüren. „Die islamistische Bedrohung bleibt sehr hoch“, warnte Ministerprä...

