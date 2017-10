Populist vor Sieg : Parlamentswahl in Tschechien: Auszählung beginnt

vergrößern 1 von 1 Foto: Roman Vondrouš 1 von 1

21.Okt.2017

In Tschechien hat nach der zweitägigen Parlamentswahl die Auszählung begonnen. Die Wahllokale schlossen am Samstag um 14.00 Uhr. Rund 8,4 Millionen Tschechen waren aufgerufen, die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus in Prag neu zu bestimmen.

Umfragen sehen die Protestpartei ANO des umstrittenen Milliardärs Andrej Babis seit Monaten als stärkste Kraft mit einer Zustimmung von 25 bis über 30 Prozent. Der 63-jährige Populist und Ex-Finanzminister führte einen Wahlkampf gegen die Aufnahme von Flüchtlingen, gegen die Einführung des Euro und gegen eine vertiefte Zusammenarbeit in der EU.

Mit aussagekräftigen Auszählungsergebnissen wird bis zum Abend gerechnet. Es zeichnete sich eine bessere Beteiligung als vor vier Jahren ab (2013: 59,5 Prozent).

Staatspräsident Milos Zeman hat bereits signalisiert, den Regierungsauftrag an die stärkste Partei zu vergeben. Umfragen halten es für möglich, dass Antisystemparteien am extremen Rand des politischen Spektrums zulegen könnten.

Tschechiens Präsident Milos Zeman hatte bei der Stimmabgabe angekündigt, in jedem Fall den jeweiligen Wahlsieger mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Für eine Überraschung könnte die Piratenpartei sorgen, die vor allem bei jungen Wählern beliebt ist, und nach Umfragen erstmals den Sprung über die Fünfprozenthürde schaffen könnte.

31 Parteien kämpften um die 200 Sitze im Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Kammern. Seit 2014 regiert in Tschechien eine Mitte-Links-Koalition aus Sozialdemokraten (CSSD), ANO-Partei und Christdemokraten (KDU-CSL).