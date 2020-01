Eilmeldung : Pelosi will Weg für Impeachment-Verfahren frei machen

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, will den Weg frei machen für den Start des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump im Senat.

von dpa

10. Januar 2020, 18:01 Uhr

Pelosi stellte am Freitag in Washington in Aussicht, die gegen Trump beschlossenen Anklagepunkte in der kommenden Woche an die andere Kongresskammer zu übermitteln - was Voraussetzung ist für den Beginn des eigentlichen Verfahrens.