Innere Sicherheit : Pistorius pocht auf mehr Zivil- und Katastrophenschutz

Bis Dienstag sind bereits mehr als 11.500 Ukraine-Flüchtlinge in Niedersachsen registriert worden. Am Mittwoch beraten Bund und Länder über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine. Der niedersächsische Innenminister spricht von einer komplett neuen Sicherheitslage.

Angesichts des Krieges in der Ukraine pocht Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius auf einen verstärkten Zivil- und Katastrophenschutz in Europa. Die EU stehe vor einer komplett neuen Sicherheitslage. Der Krieg habe nicht nur Folgen für die Außenpolitik und die äußere Verteidigung, sagte Pistorius in Hannover. „Wir müssen daher - neben der militä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.