Scholz-Putin-Treffen in Moskau : Polen drängt auf Aus für Nord Stream 2 nicht nur als Sanktion bei russischer Ukraine-Invasion

Unmittelbar vor dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert Polens Vizeaußenminister an die Bundesregierung, die Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream 2 grundsätzlich zu überdenken.

„Die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 verschafft Russland nicht nur in der gegenwärtigen Situation, sondern auch jederzeit in der Zukunft ein Druckmittel, ja sogar ein Erpressungsmittel. Der Westen darf nicht einem so hohen Risiko ausgesetzt werden“, sagte Polens Vizeaußenminister Szymon Szynkowski vel Sęk unserer Redaktion. Mit Blick auf eine drohend...

