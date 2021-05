Außenminister-Treffen : Positive Signale zwischen Griechenland und Türkei

Es gab Küsschen, Umarmungen und ein handfestes Ergebnis: Die Außenminister von Ankara und Athen haben ein Treffen ihrer Regierungschefs vereinbart. Die meisten Probleme bleiben aber weiter ungelöst.

Athen | Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan werden sich am Rande des Nato-Gipfels (14. Juni) in Brüssel treffen. Das ist das Ergebnis eines Besuchs des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu bei seinem Amtskollegen Nikos Dendias in Athen. Die zerstrittenen Nachbarstaaten sind damit in ihren Annäh...

