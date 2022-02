Politik : Prostituiertenschutzgesetz: Entscheidung am 22. März

Im Streit um die Finanzierung des seit 2017 geltenden Prostituiertenschutzgesetzes will der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen am 22. März eine Entscheidung verkünden. Das teilte der Gerichtshof am Dienstag in Münster mit.

In der mündlichen Verhandlung am 9. November hatten die Verfassungsrichter noch keine Tendenz erkennen lassen. Geklagt hatten die Städte Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Köln. Sie werfen der Landesregierung Verfassungsbruch vor, weil die ihnen vom Bund aufgebürdeten Aufgaben für das neue Gesetz ihrer Meinung nach nich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.