Bristol : Protest gegen britisches Polizeigesetz eskaliert

Die Einsatzkräfte waren von der Gewalt überrascht. Im westenglischen Bristol attackierten Hunderte Menschen eine Polizeistation wegen eines umstrittenen Gesetzes. Der Konflikt hat viele Facetten.

Bristol | Brennende Polizeiautos, Angriffe mit Feuerwerkskörpern und etwa 20 verletzte Beamte: In Bristol sind Proteste gegen ein neues britisches Polizeigesetz eskaliert. „Kill the Bill“ lautete das Motto der zunächst friedlichen Demonstration - Kritiker wiesen am Montag darauf hin, dass dieses doppeldeutige Schlagwort die Gewalt angestachelt haben könnte. ...

