Nach Militärputsch : Proteste in Myanmar reißen nicht ab

Erneut gehen Sicherheitskräfte in Myanmar mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Doch auf Seiten der Protestbewegung zeigt man sich keineswegs eingeschüchtert.

Naypyidaw | In Myanmar reißen die Proteste gegen die Militärjunta nicht ab. Am Dienstag gingen Sicherheitskräfte wieder in verschiedenen Landesteilen mit Gewalt gegen Demonstranten vor, wie Augenzeugen in sozialen Netzwerken und lokale Medien berichteten. Unter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.