Politik : Proteste nach Angriff auf Ukraine vor russischem Konsulat

Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine haben Menschen am Donnerstag vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation in Hamburg für Frieden demonstriert. Zugleich wurden vor der ukrainischen Vertretung Blumen niedergelegt. Rund 100 Demonstranten fanden sich nach Polizeiangaben mit Plakaten und ukrainischen Flaggen bis zum frühen Nachmittag vor dem russischen Konsulat auf der Uhlenhorst ein. Auf ihren Schildern stand „Russians, wake up! Stop your war!“ oder „Peace no war, Mr. Putin!“.

Einige Demonstranten trugen auch belarussische Flaggen. Sie gingen auf Distanz zum dortigen Machthaber Alexander Lukaschenko, einem Verbündeten des russischen Präsidenten Putin in dem Konflikt. „Lukashenko is not Belarus“ stand auf ihren Schildern. Am späteren Nachmittag ist eine weitere Kundgebungen vor dem russischen Generalkonsulat geplant. Unter de...

