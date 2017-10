Istanbul : Prozess gegen Menschenrechtler Steudtner hat begonnen

vergrößern 1 von 6 Foto: Emrah Gurel 1 von 6











von dpa

erstellt am 25.Okt.2017 | 13:54 Uhr

Nach 100 Tagen Untersuchungshaft in der Türkei und unter großer internationaler Aufmerksamkeit hat der Prozess gegen den Deutschen Peter Steudtner und zehn weitere Menschenrechtler begonnen.

Zum Auftakt wurden im Istanbuler Gericht die Personalien Steudtners mithilfe einer Übersetzerin aufgenommen. Den Angeklagten wird «Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation» beziehungsweise «Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen» vorgeworfen. Dafür drohen ihnen nach unterschiedlichen Einschätzungen zwischen 10 und 15 Jahren Haft.

Beobachter erwarten für den ersten Verhandlungstag noch kein Urteil, jedoch eine Entscheidung über die Fortsetzung der Untersuchungshaft. Vor Prozessbeginn zweifelten Menschenrechtler und deutsche Politiker an einem rechtsstaatlichen Verfahren für Steudtner und seine Kollegen und kritisierten die Vorwürfe als haltlos.

Zu den elf Angeklagten gehören auch der schwedische Menschenrechtler Ali Gharavi, der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, sowie Amnesty-Landesdirektorin Idil Eser.

Zum Prozessbeginn appellierte die Bundesregierung an die Rechtsstaatlichkeit der türkischen Justiz. «Die Türkei verweist stets auf die Unabhängigkeit ihrer Justiz. Das respektieren wir», sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. «Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass das heutige Verfahren in Istanbul ein ermutigendes Zeichen für Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz auch im Falle von Peter Steudtner setzen wird.»

Die Türkei habe sich als Mitglied des Europarats menschenrechtlichen Standards unterworfen, an denen sie sich messen lassen müsse, sagte die Sprecherin. Die rechtsstaatliche Entwicklung in der Türkei gebe Anlass zu großer Sorge. Auch der zuständige Generalkonsul verfolge den Prozess. Man erwarte für den ersten Prozesstag zunächst eine Entscheidung über die Untersuchungshaft.

Der Generalsekretär von Amnesty International Deutschland, Markus Beeko, sprach am Mittwoch von einer «absurden Anklage». Wenn sich das Gericht freimache von einer politischen Instrumentalisierung, müsse es einen Freispruch geben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Berliner Grünen-Politiker Özcan Mutlu, der als Prozessbeobachter vor Ort war, sagte der dpa, die Anklageschrift sei wie eine «Ansammlung von Verschwörungstheorien.» Würde Steudtner nicht freikommen, sei das eine «weitere Eskalationsstufe in den deutsch-türkischen Beziehungen».

Seine Parteikollegin und Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth hatte vor Prozessbeginn an einem fairen Verfahren gezweifelt. Es sei ein «Skandal», dass die Anklageschrift überhaupt angenommen wurde, sagte sie der dpa.

Die stellvertretende Linke-Fraktionschefin Sevim Dagdelen forderte eine weitere Verschärfung der deutschen Türkei-Politik. «Wer wie die Türkei meint, unbescholtene deutsche Staatsbürger als Geiseln halten zu müssen, der darf kein Partner der Bundesregierung sein», erklärte sie.

Der deutsche Generalkonsul Georg Birgelen sowie zahlreiche Diplomaten und Vertreter von internationalen Menschenrechtsorganisationen waren als Prozessbeobachter vor Ort. In Berlin demonstrierten rund 30 Menschen vor der türkischen Botschaft für die Freilassung Steudtners. Die Berliner Kirchengemeinde des Menschenrechtlers hielt zur Unterstützung ein Gebet ab.

Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli bei einem Workshop auf einer Insel bei Istanbul unter Terrorverdacht festgenommen worden. Die beiden Ausländer waren als Referenten zu dem Seminar eingeladen gewesen, bei dem es laut Amnesty um digitale Sicherheit und die Bewältigung von Stresssituationen ging. Am 18. Juli verhängte ein Gericht in Istanbul daraufhin Untersuchungshaft gegen Steudtner und Gharavi und mehrere andere Beschuldigte.

Der Menschenrechtler gehört zu mindestens elf Deutschen, die in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert sind. Namentlich bekannt sind noch der «Welt»-Korrespondent Deniz Yücel und die Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu.