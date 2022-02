Extremismus : Prozess um Mordanschlag auf Priester in Frankreich begonnen

Die Attacke von Islamisten auf einen Priester erschütterte Frankreich im Sommer 2016. Die Polizei erschoss die zwei Täter, der Prozess gegen vier mögliche Helfer hat nun in Paris begonnen.

Der islamistische Mordanschlag auf einen Priester löste vor über fünf Jahren in Frankreich und weit darüber hinaus Entsetzen aus. Vor einem Schwurgericht in Paris hat nun der Prozess gegen vier mutmaßlich darin verwickelte Männer begonnen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat damals für sich. Das Schwurgericht legt den Angeklagte...

