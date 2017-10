Neuer Bundestag : „Prügeln sollen wir uns hier nicht“

30 Tage nach der Bundestagswahl kamen die 709 Abgeordneten zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen, startete die 19. Legislaturperiode. Union, FDP und Grüne schlossen schon mal die Jamaika-Reihen, schmetterten Änderungsanträge von SPD, Linkspartei und AfD ab. Doch was kann das Parlament machen, solange keine Regierung steht? Bis auf weiteres wird es hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt sein, noch vieles liegt im Argen: Den neuen Fraktionen von FDP und AfD fehlen noch Räume, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, der Frust ist groß. Und die eigentliche Arbeit in den Ausschüssen wird gebremst, weil deren Einrichtung erst Sinn hat, wenn die Ressortaufteilung der neuen Regierung steht – so sehen es die Jamaika-Sondierer und wollen für die Übergangszeit den sogenannten Hauptausschuss einrichten, der das Tagesgeschäft des Parlaments übernimmt. Das als „Politbüro“ beschimpfte Gremium ist heftig umstritten. „Der Bundestag wird monatelang in Geiselhaft genommen“, zürnte Jan Korte, Geschäftsführer der Linken-Bundestagsfraktion, gestern. Er fordert, wenigstens die im Grundgesetz vorgesehenen Ausschüsse für Äußeres, Verteidigung, Europa und Petitionen einzusetzen, damit dort etwa über Bundeswehreinsätze beraten werden könnte. Und: Seit gestern sind Kanzlerin Angela Merkel und ihre schwarz-rote Ministerriege nur noch geschäftsführend im Amt. Im Anschluss an die konstituierende Sitzung des Bundestages überreichte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Regierungschefin und ihren Kabinettsmitgliedern die Entlassungsurkunden, erteilte ihnen aber zugleich den Auftrag, die Geschäfte bis zur Wahl eines neuen Bundeskanzlers durch den Bundestag weiterzuführen. Ihr Kabinett schrumpft: Andrea Nahles, Wolfgang Schäuble und Alexander Dobrindt sind inzwischen von Bord gegangen, ihre Jobs haben die Minister Katarina Barley, Peter Altmaier und Christian Schmidt übernommen.