Statement seiner Ärzte : Pussy-Riot-Mitglied Wersilow in Berlin: "Müssen von Vergiftung ausgehen"

Ärzte der Berliner Charité haben über den Gesundheitszustand von Pjotr Wersilow informiert.

von jkk und dpa

18. September 2018, 10:20 Uhr

Berlin | Die Berliner Charité hält eine Vergiftung des Mitglieds der russischen Polit-Punkband Pussy Riot, Pjotr Wersilow, für wahrscheinlich. Dafür gebe es eine hohe Plausibilität, teilte das Universitätsklinikum am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin mit.

Die Bundesregierung ist nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amts besorgt über seinen Gesundheitszustand.



Beim Finalspiel der Fußball-WM Mitte Juli war Wersilow mit drei anderen Band-Mitgliedern in Uniformen auf das Feld gerannt, um unter anderem gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Die "Flitzer" wurden zu wochenlangen Arreststrafen verurteilt.

Wersilow ist nach Angaben seines Umfelds erkrankt, nachdem er in einem Moskauer Gericht etwas gegessen hat. Er war am Samstagabend in Berlin mit einem Ambulanzflugzeug gelandet. Pussy Riot ist mit spektakulären Aktionen gegen Justizwillkür und Korruption bekannt geworden.

