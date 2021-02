Russland : Putin-Proteste: Menschenrechtler prangern Polizeigewalt an

Kopfverletzungen, Wunden an Armen und Händen: Russische Sicherheitskräfte gehen nach dem umstrittenen Nawalny-Urteil brutal gegen Demonstranten vor. Festgenommenen soll ärztliche Hilfe verweigert worden sein.

Moskau | Bei Protesten in Russland gegen die Verurteilung des Kremlgegners Alexej Nawalny hat es Menschenrechtlern zufolge viele Verletzte gegeben. Das Portal ovd-info berichtete von Festgenommenen, die durch Polizeigewalt etwa an den Händen, Armen oder am Ko...

