Regierungsspitze : Putschversuch in Mali: Empörung, Chaos und viele Fragen

Soldaten haben in Mali die Staatsführung festgenommen. Einen sehr ähnlichen Staatsstreich gab es vor neun Monaten. Die internationale Gemeinschaft reagiert empört.

Bamako | Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Soldaten in Mali nehmen den Staatschef fest und bringen ihn in ein Militärcamp. So will die Armee ihre Interessen durchsetzen und sich Führungspositionen in der Regierung sichern. Es passierte in der Nacht zum Dienstag - und auch vor neun Monaten, im August 2020. Wenige Stunden nachdem Malis Übergangspräsident B...

