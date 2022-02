Krieg in der Ukraine : Rachman flieht vor dem Krieg

Er ist müde und erschöpft. Der zwölf Jahre alte Rachman ist mit seiner Mutter vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Wie Zehntausende andere Menschen sucht er Zuflucht im Nachbarland Polen.

Die Menschen kommen mit Zügen, Autos oder zu Fuß. Sie flüchten vor dem Krieg in ihrem Heimatland Ukraine. Seit Donnerstag wird das Land von russischen Soldaten angegriffen. Seitdem wird an vielen Orten gekämpft. Die Menschen dort fühlen sich nicht mehr sicher. Hunderttausende auf der Flucht Hunderttausende Menschen in der Ukraine haben schon ihr Zuhaus...

