Erbil : Raketen treffen Kurdenhauptstadt im Irak

Nach Angaben kurdischer Sicherheitskräfte wurde die Stadt Erbil von Raketen angegriffen, die außerhalb des Iraks abgeschossen worden seien. Steckt der Iran dahinter?

Die Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak, Erbil, ist am frühen Sonntagmorgen mit zwölf Raketen beschossen worden. Das kurdische Innenministerium erklärte, die Raketen seien auf das US-Konsulat gezielt worden und hätten in einem Wohngebiet eingeschlagen. Die kurdische TV-Sender Rudaw berichtete, einige Raketen seien in der Nähe des neuen Ko...

