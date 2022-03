Memmingen : Razzia bei Mitgliedern von rechtsextremer Skinhead-Gruppe

Die Kriminalpolizei ist in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gegen Mitglieder einer rechtsextremistischen Skinhead-Gruppe vorgegangen. Hintergrund der Durchsuchungen war die Verbreitung von rechtsextremistischen Gedankengut über einen Messengerdienst.

Bei einer Razzia seien am Mittwoch das Clubheim der Gruppe „Voice of Anger“ in Memmingen sowie mehrere Wohnungen durchsucht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Außer in Memmingen gab es in den schwäbischen Landkreisen Unterallgäu und Günzburg Durchsuchungen. Konkrete Angaben zu den Orten in den anderen beiden Bundesländern machte die Polizei zun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.