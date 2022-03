Politik : Rebecca Harms will mehr Unterstützung für Ukraine

Rebecca Harms, frühere Grünen-Fraktionschefin im niedersächsischen Landtag und ehemalige EU-Abgeordnete, hat mehr Unterstützung für die Ukraine gefordert. Auf der Liste der Güter, die gebraucht würden, stünden Waffen, Schutzausrüstung für Soldaten und medizinisches Notfallmaterial ganz oben, sagte Harms dem Politikjournal „Rundblick“ (Freitag). Zudem müsse der Himmel über der Ukraine gesperrt werden. „Es ist furchtbar, was alles erst passieren musste, damit der deutsche Kurs sich änderte“, sagte sie. „Das Zögern hat etwas in mir zerbrochen. Aber jetzt unterstütze ich den neuen Weg der Bundesregierung.“

Sie sei auch froh, dass der Ukraine - „leider erst jetzt“ - die Mitgliedschaft in der EU eröffnet werden soll, sagte Harms, die sich 2013 für den Maidan einsetzte, die Protestbewegung in der Ukraine für einen EU-Beitritt. Später zählte sie zu den europäischen Politikern, die sich entschieden für eine Annäherung der Ukraine an die EU aussprachen. „Es wa...

