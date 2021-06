Erste Runde : Regionalwahlen in Frankreich beginnen

Die Regionalwahlen sind die letzte landesweite Entscheidung vor der französischen Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr. Besonders auf die extreme Rechte richten sich die Augen.

Paris | In Frankreich startet am Sonntag die erste Runde der Regionalwahlen. Knapp 46 Millionen Menschen können über die Neubesetzung politischer Ämter in ihren Gebieten abstimmen. Losgehen soll es am frühen Morgen auf La Réunion, die letzten Wahllokale in Guadeloupe und Martinique schließen um Mitternacht (18.00 Uhr Ortszeit). Die zeitgleich stattfindende...

