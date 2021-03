US-Grenze zu Mexiko : „Rekordzahl“ an Migranten: US-Katastrophenschutz soll helfen

Die Zahl der unbegleiteten Migrantenkinder in US-Grenzschutzeinrichtungen, die eigentlich für Erwachsene bestimmt sind, steigt stetig. Nun schlägt die US-Regierung Alarm.

Washington | Angesichts von „Rekordzahlen“ ankommender Migranten an der US-Grenze zu Mexiko hat die US-Regierung die Katastrophenschutzbehörde Fema mobilisiert. Sie soll in den kommenden 90 Tagen bei der Aufnahme, Unterbringung und Weiterleitung unbegleiteter Kinder helfen, wie das Heimatschutzministerium am Samstag (Ortszeit) mitteilte. Unter anderem müssten d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.