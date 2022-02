Asylpolitik : Religiöse Führer rufen Boris Johnson zum Umdenken auf

Die britische Regierung will die Rechte von Flüchtlingen deutlich einschränken. Nun wenden sich führende Vertreter der britischen Religionsgemeinden an Premierminister Johnson.

Vertreter der führenden britischen Religionsgemeinschaften haben den britischen Premierminister Boris Johnson zum Umdenken in der Asylpolitik aufgerufen. Die Geistlichen fordern in ihrem am Montag veröffentlichten Brief von Johnson Änderungen an dem geplanten verschärften britischen Einwanderungsgesetz, das am Montag im Londoner Oberhaus debattiert we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.