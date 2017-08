25. Jahrestag : Rostock gedenkt rassistischer Krawalle in Lichtenhagen

vergrößern 1 von 2 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 2

Mit einer Gedenkveranstaltung hat die Stadt Rostock am Dienstagabend der rassistischen Krawalle im Stadtteil Lichtenhagen vor 25 Jahren gedacht. Zum Auftakt einer Gedenkwoche sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in ihrer Rede: „Wir wollen vor allem alles dafür tun, dass sich Ereignisse, wie wir sie im August 1992 erlebt haben, in Deutschland nie wieder wiederholen.“ Vom 22. bis zum 26. August 1992 hatten Hunderte Randalierer, darunter viele Neonazis, die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber im Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen belagert. Unter dem Beifall von Anwohnern griffen sie das Haus mit Brandsätzen an. Die Ausschreitungen gelten als die bis dahin schlimmsten rassistischen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Schwesig dankte Initiativen und Vereinen, die sich im Bundesland gegen „rechtsradikale Umtriebe“ und für lebendige Demokratie einsetzen. Angesichts vieler Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in ganz Deutschland, Pegida-Aufmärschen und Gruppen wie der „Identitären Bewegung“ müsse präventiv auf Jugendliche, die leicht empfänglich für radikale Ideologien seien, eingewirkt werden. Rechtsextremismus müsse offen angesprochen und nicht aus Angst vor schlechten Schlagzeilen verschwiegen werden, sagte Schwesig.

Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, sagte zu den Krawallen vor 25 Jahren, dass der „Eskalation ein zunehmend aggressiver Rassismus in den Medien und in der Politik“ vorausgegangen war. Die Gewalt habe sich zuerst gegen Roma-Flüchtlinge gerichtet, die zuvor unter menschenunwürdigen Bedingungen sich selbst überlassen worden seien. Die entstandene unhaltbare Situation sei einer „angeblichen Roma-Kultur“ zugeschrieben und damit „in zynischer Weise gerechtfertigt“ worden.„Die Gewalt der Nazis und die rechtsextreme Mordserie seit 1990 waren und sind nicht nur Angriffe auf Flüchtlinge und Minderheiten, es sind Angriffe auf unseren demokratischen Rechtsstaat und unsere Werte, es sind Angriffe auf die Humanität schlechthin“, sagte Rose weiter. Die Aufarbeitung in der Stadt lobte er: Rostock sei „ein bemerkenswertes Beispiel dafür, dass wir aus der Geschichte, auch aus der jüngsten Zeitgeschichte, lernen können.“ In Anschluss an die Veranstaltung enthüllten Schwesig, Rose und Rostocks Bürgerschaftspräsident vor dem Rathaus die erste von fünf thematischen Gedenk-Stelen, die verschiedene Aspekte der Ereignisse thematisieren sollen. Weitere Stelen werden vor dem Redaktionsgebäude der „Ostsee-Zeitung“ („Medien“), der Rostocker Polizeiinspektion („Staatsgewalt“), am damaligen Standort des linken Jugendalternativzentrums („Gesellschaft“) und dem Sonnenblumenhaus („Selbstjustiz“) selbst stehen. Sie sollen zeigen, „dass wir verstanden und gelernt haben“, sagte Schwesig.

Sechstes Element des dezentralen Gedenkkonzepts ist ein Kinderbuch, das gratis an Kindergärten und Grundschulen verteilt werden soll. Es erzählt in Form einer Fabel von verschiedenen Vögeln, die den Winter zusammen in einem Vogelhaus verbringen und von grimmigen Vögeln drangsaliert werden.

Im ersten Halbjahr 2017 zählte das Bundeskriminalamt laut einer Kleinen Anfrage der Linken 153 Delikte gegen Asylunterkünfte und 787 gegen Flüchtlinge direkt. Angesichts dessen forderten die Linksfraktion im Bundestag und Pro Asyl am Dienstag ein Bleiberecht für Opfer rassistischer Gewalt. Es wäre „ein starkes politisches Signal gegen rechte Gewalt“, gebe den Betroffenen Schutz und versetze sie in die Lage, an Strafverfahren gegen die Täter mitzuwirken, erklärte Pro Asyl.

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 20:04 Uhr