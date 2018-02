Olympia : Russische Spielchen

Die olympischen Winterspiele 2018 stehen schon zu ihrem Start im Zeichen des Dopings. Ein Land sticht dabei in besonderem Maße hervor, stellt Jan-Philipp Hein fest: Russland.

Erstaunlich ist am Phänomen Doping nichts. Es geht ja auch um viel Geld. Fernsehrechte kosten hunderte Millionen, Sponsoren geben ebenfalls astronomische Summen aus. Ansehen und Ehre kommen dazu. Und es sind nicht nur Athleten, die vom Ruhm zehren. Ganze Staaten versuchen, aus sportlichen Erfolgen einen Imagetransfer zu machen. Insofern ist auch der Fall Russland auf den ersten Blick nicht abstoßender als alle anderen systematischen Sportbetrügereien.

Der Sport verlor seine Unschuld auch nicht erst jetzt zur Eröffnung der olympischen Winterspiele, sondern schon vor Jahrzehnten. Als der Kanadier Ben Johnson 1988 nach einer positiven Dopingprobe Olympiasieg samt Weltrekord aberkannt bekam, war das ein internationales Medienereignis. Zehn Jahre später erschütterte die Festina-Affäre die Tour de France. Dass der Skandal lediglich die Ouvertüre einer Serie von Dopingenthüllungen im Radsport sein sollte, ahnten im Sommer 1998 nur Insider.

2012 wurden dem siebenmaligen Toursieger Lance Armstrong alle Titel aberkannt. Die Fabelkarriere des vom Krebs geheilten und zum Ausnahmeathleten mutierten Texaners stellte sich als gigantischer Betrug heraus. Dieser dramatische Höhepunkt sollte den Radsport nachhaltig beschädigen. Derweil beschäftigte man sich in Deutschland auch noch mit der Aufarbeitung des systematischen Dopings in der DDR. Und ab und zu schwammen chinesische Schwimmerinnen mit Kreuzen so breit wie Kleiderschränke zu misstrauisch beäugten Siegen in internationalen Wettbewerben.

Alles normal? Beim näheren Hinsehen zeigt sich, dass der russische Dopingskandal weit größer ist als alles, was in der Sportwelt bisher bekannt wurde. Der Kreml möchte die internationalen Institutionen und ihre Regeln zerstören. Und er belässt es nicht bei der Politik und den bekannten Angriffen auf die Europäische Union, die Nato, internationales Recht und Compliance-Richtlinien. Auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) und der Kampf gegen Doping werden zum Schlachtfeld von Moskaus destruktivem Kampf.

Mit welcher Raffinesse und krimineller Energie das von Russland praktizierte Staatsdoping ist, wissen wir, weil es einen mutigen Mann gibt. Grigori Rodtschenkow leitete das russische Anti-Doping-Labor in Moskau. Auf Weisung der russischen Regierung betrieb Rodtschenkows Labor das Gegenteil seines Titels. Mit allen Tricks und wissenschaftlichem Know How dopten die staatlichen Betrüger die russischen Sportler. Rodtschenkow setzte sich 2015 ab. Auf seine Aussagen und auf Unterlagen, die er aus dem Land schmuggelte, stützen sich weite Teile eines Reports, der im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) entstand.

Sichtbar wurde in der Dokumentation des WADA-Sonderermittlers Richard McLaren ein offizielles Betrugsprogramm. Zwischen 2011 und 2015 seien über 1000 russische Sportler systematisch und von Staats wegen gedopt worden. Bei den Winterspielen im russischen Sotschi 2014 war sogar der russische Geheimdienst daran beteiligt, Dopingproben mehrerer Medaillengewinner auszutauschen. In einer ARD-Dokumentation belastete Rodtschenkow Präsident Putin schwer: „Er wusste alles.“ Der Whistleblower lebt mittlerweile in einem amerikanischen Zeugenschutzprogramm. Sein Leben ist in Gefahr.

Die Konsequenzen des gewaltigen Betrugs blieben vergleichsweise mild. So schloss das Internationale Olympische Komitee die russische Mannschaft nicht komplett von den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro aus. Auch zu den jetzt eröffneten Winterspielen in Pyeongchang sind über 150 russische Athleten unter neutraler Flagge zugelassen worden. Vor wenigen Tagen entschied der Internationale Sportgerichtshof außerdem, dass Olympiasperren gegen russische Athleten aufzuheben seien. Ihnen könnten keine individuellen Verstöße gegen Richtlinien nachgewiesen werden. Russische Medien präsentieren die Entscheidung als einen Freispruch fürs ganze Land.

Auf die Dreistigkeit, mit der Russland Regeln bricht, fehlen Sportgerichtshöfen und Verbandsfunktionären passende Antworten. Dass mit Thomas Bach auch noch ein Putin-Freund an der Spitze des IOC steht, macht die Sache noch unwürdiger fürs IOC, das selbst kein moralischer Leuchtturm ist.

Diese Ratlosigkeit im Umgang mit Moskaus Dreistigkeit ist kein Alleinstellungsmerkmal des Olympischen Komitees. Als Russland 2014 mit den berühmten grünen Männchen – es handelte sich um russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen – die Krim besetzte, führte es die Welt an der Nase herum. Bis heute behauptet der Kreml gegen erdrückende Beweise, dass er mit dem Krieg in der Ostukraine nichts zu tun habe. Die deshalb verhängten Sanktionen stehen in vielen westlichen Staaten stärker in der Kritik als der verdeckte Krieg mit über 10 000 Toten. Und trotz erdrückender Indizien für einen Abschuss eines malaysischen Passagierflugzeugs von Amsterdam nach Kuala Lumpur über dem Kampfgebiet in der Ostukraine durch eine russischen Boden-Luft-Rakete, muss sich bis heute niemand dafür verantworten. Russland weist jede Beteiligung von sich und präsentiert stattdessen absurde Theorien zu diesem Massentotschlag, bei dem 313 Menschen ums Leben kamen.

Der Missbrauch der russischen Sportler durch ihre skrupellose Regierung ist deshalb weit mehr als ein Dopingbetrug im großen Stil. Ihre Siege sollen der Welt zeigen, dass Betrug und Korruption stärker sind als Recht und Transparenz. Putins Regime hat kein Interesse daran, dass seine Manipulationen nicht öffentlich werden. Es hat ein Interesse daran, dass sie bekannt werden und keine ernsten Konsequenzen nach sich ziehen. So stehen die Sportler in einer Reihe mit Online-Trollen, Hackern, Soldaten ohne Abzeichen, als Journalisten getarnten Agenten und Staatsmedien, die Desinformation betreiben. Die aggressive Politik des Kreml kennt keine Grenzen.