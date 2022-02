Politik : Russisches Honorarkonsulat in Mecklenburg-Vorpommern geplant

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Pläne für ein russisches Honorarkonsulat. Es werde momentan geprüft, ob die Einrichtung eines solchen Postens in Mecklenburg-Vorpommern möglich sei, hieß es am Donnerstag von der russischen Botschaft in Berlin auf Anfrage. Wie der NDR berichtete, ist der ehemalige Rostocker Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) von der Landesregierung für den Posten vorgeschlagen worden. dpa-Informationen bestätigen dies.

Methling selbst wollte sich am Donnerstag nicht zur etwaigen Übernahme des Postens äußern. Er sagte aber, es seien viele Aktivitäten notwendig, um die deutsch-russischen Beziehungen wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen und daran zu erinnern, dass es in der Vergangenheit viele Gemeinsamkeiten in den Bereichen Politik, Kultur und Wirtschaft gegeben ...

