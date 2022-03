Soziale Netzwerke : Russland blockiert Facebook und Twitter

In Russland sind bereits mehrere unabhängige Medien abgeschaltet oder blockiert worden. Nun kommen zwei soziale Netzwerke hinzu: Facebook und Twitter.

Die Medienaufsicht in Moskau hat das soziale Netzwerk Facebook in Russland blockiert. Es handele sich um eine Reaktion auf die Abschaltung mehrerer russischer Medien-Seiten bei Facebook, teilte die Behörde Roskomnadsor in Moskau mit. Auch der Kurznachrichtendienst Twitter ist blockiert. Aus den Angaben der russischen Medienaufsicht gehe hervor, dass T...

