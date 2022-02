Krieg gegen die Ukraine : Russland und Ukraine kämpfen um Meinungshoheit im Netz

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat im Cyberraum bereits lange vor dem Einmarsch der Truppen begonnen. Soziale Medien wie Twitter, Telegram und Facebook sind zu einem Teil des Krieges geworden.

„Glauben Sie den Fälschungen nicht.“ Mit einem knappen Satz auf Twitter und einem kurzen Video auf der Straße in Kiew konnte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Wochenende die Gerüchte widerlegen, er sei untergetaucht. „Wir werden die Waffen nicht niederlegen, wir werden unseren Staat verteidigen“, sagte Selenskyj in die Selfie-Kamera sein...

