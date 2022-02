Drohende Invasion : Russland weist US-Warnung zurück: „Propaganda-Kampagne gegen unser Land“

Kann der Krieg im Osten Europas noch verhindert werden? US-Präsident Biden sowie Frankreichs Präsident Macron wollen am Samstag mit Russlands Staatschef Putin telefonieren. Russland weist hingegen die Warnungen aus den USA zurück.

Die US-Regierung warnt vor einem bevorstehenden russischen Einmarsch in die Ukraine - während die diplomatischen Bemühungen zu einer Beilegung zur Krise weiter auf Hochtouren laufen. US-Präsident Joe Biden und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen an diesem Samstag telefonieren. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron will mit dem Kremlche...

