Chronologie eines Kriegs : Russlands Invasion in die Ukraine: Ein Tagebuch

Alle diplomatischen Bemühungen konnten eine Invasion nicht abwenden. Russland hat seinen souveränen Nachbarstaat angegriffen. Über Tage spitzte sich die Situation in der Ukraine immer weiter zu.

Die Diplomatie ist gescheitert: Lange wurde in verschiedenen Gesprächsformaten versucht, Moskau von einer Invasion in die Ukraine abzuhalten. Mit dem Einmarsch in sein Nachbarland hat Russland nun Fakten geschaffen. Seit Jahren haben in der Ostukraine vom Kreml unterstützte Separatisten gegen ukrainische Regierungstruppen gekämpft. Ein Rückblick: 15. F...

