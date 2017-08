Entspannung zur Hadsch : Saudi-Arabien öffnet Grenze für Pilger aus Katar

vergrößern 1 von 1 Foto: Fazry Ismail 1 von 1

König Salman habe angeordnet, katarische Pilger am Grenzübergang Salwa auch ohne die üblichen elektronischen Einreisegenehmigungen ins Land zu lassen, meldete die saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA in der Nacht. Zuvor hatte Thronfolger Mohammed bin Salman einen Gesandten des Golfemirats in Dschidda empfangen.

Dem Bericht zufolge will König Salman außerdem Pilger vom Flughafen der katarischen Hauptstadt Doha auf seine eigenen Kosten mit einem Privatjet einfliegen und betreuen lassen. Darüber hinaus habe der Monarch angeordnet, Pilger von den Flughäfen Dammam und Al-Ahsa als persönliche Gäste des Königs weiterzutransportieren.

Ende Juli hatte Katar dem Nachbarn noch vorgeworfen, Pilger bei ihrer Reise nach Mekka zu behindern. Das Nationale Menschenrechtskomitee (NHRC) beschwerte sich bei den Vereinten Nationen über die Hürden, mit denen katarische Bürger bei der Hadsch zu kämpfen hätten.

Das Emirat begrüßte die Öffnung der gemeinsamen Grenze. Die Entscheidung sei eine Schritt nach vorne, um die Blockade seines Landes aufzuheben, sagte der katarische Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nach einem Treffen mit seiner schwedischen Kollegin Margot Wallström in Stockholm. «Wir hoffen, dass die saudischen Behörden mit unseren Regierungseinrichtungen kooperieren werden, um die Sicherheit der Pilger zu garantieren.»

Katar ist seit Anfang Juni von seinen Nachbarstaaten isoliert. Mehrere arabische Länder unter Führung Saudi-Arabiens hatten die diplomatischen Beziehungen zu dem kleinen, aber reichen Emirat abgebrochen und die Grenzen geschlossen. Sie werfen Katar offiziell die Unterstützung von Terroristen vor. Das Emirat hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 14:01 Uhr