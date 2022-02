Sanktionen für Ukraine-Angriff : „Schärfstes Schwert“ gegen Russland: Was ist Swift?

Der Westen will mit Finanzsanktionen Russlands Wirtschaft empfindlich treffen. Was der Ausschluss aus dem Zahlungssystem Swift bedeuten würde.

Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Der Westen holt zum Gegenschlag aus - Sanktionen als Reaktion auf Russlands Aggression. Im Gespräch ist unter anderem, Russland vom Zahlungssystem Swift auszuschließen. Was hat es damit auf sich? Was ist Swift? Swift steht für „society for worldwide interbank financial telecommunications“. Es handelt sich um eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.