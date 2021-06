Regierung : Schäuble: Bundestag war jederzeit entscheidungsfähig

Wie hat sich der Bundestag in der Corona-Krise bewährt? Gut, lautet die Analyse seines Präsidenten Wolfgang Schäuble. Der CDU-Mann verhehlt aber auch eine große Enttäuschung nicht.

Berlin | Der Bundestag hat sich in der Corona-Pandemie nach Einschätzung seine Präsidenten Wolfgang Schäuble als „sehr krisenfest“ erwiesen. „Das Parlament war zu jedem Zeitpunkt arbeits- und entscheidungsfähig“, sagte der CDU-Politiker in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der letzten regulären Sitzung in dieser Wahlperiode am Frei...

