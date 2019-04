Tod mit 76 : Schauspielerin Hannelore Elsner gestorben

Sie war eine von Deutschlands Film-Diven und wurde als «Die Kommissarin» im Fernsehen bekannt. Jetzt ist Hannelore Elsner gestorben.

von dpa

23. April 2019, 16:23 Uhr

Hannelore Elsner, eine der markantesten deutschen Schauspielerinnen, ist tot. Wie der Anwalt der Familie und Constantin Film am Dienstag mitteilten, starb sie überraschend am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit. Zuvor hatten auch «Bild»-Zeitung, «tz» und Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.

Elsner, am 26. Juli 1942 im oberbayerischen Burghausen geboren, galt als eine der großen Diven des deutschen Nachkriegsfilms. Sie war in mehr als 200 Fernseh- und Kino-Rollen zu sehen. Im Fernsehen war Elsner in der ARD-Serie «Die Kommissarin» (1994-2006) besonders erfolgreich.

Sie erhielt zahlreiche Preise - ihren ersten mit 29 Jahren. Erste Engagements hatte Elsner an den Münchner Kammerspielen und an der Kleinen Komödie München.