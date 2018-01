Letzte Runde im Sondierungspoker : Schicksalsstunden für Schwarz-Rot

Flüchtlinge: Künftig sollen höchstens 200 000 Menschen pro Jahr aus humanitären Gründen in Deutschland aufgenommen werden – das Grundrecht auf Asyl bleibt aber unangetastet, so das Angebot der Union. Keine starre Obergrenze, aber der Versuch, die Zahl nicht zu überschreiten, etwa durch eine weitere Beschränkung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit befristetem Schutz. Mehr Ausnahmen für Härtefälle, Priorität für Angehörige in akuter Gefahr, aber keine generelle Wiedereinführung, so die mutmaßliche Einigung. Einwanderung: Zur Deckung des Fachkräftemangels soll die Einreise von Arbeitskräften aus Nicht-EU-Ländern erleichtert werden. Die SPD spricht von „Einwanderungsgesetz“, die Union von „Fachkräftezuwanderungsgesetz“. Über Einzelheiten wird noch gestritten. Klimaschutz: Das deutsche Klimaziel für 2020 – 40 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als 1990 – haben die Sondierer auf „Anfang der 2020er-Jahre“ verschoben. Einig sind sich Union und SPD, den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen, hier wurde nachgeschärft. Ein Enddatum für die Kohlenutzung soll bis Jahresende festgelegt werden. Diesel: Die potenziellen Koalitionäre wollen die Hersteller in die Pflicht nehmen, ältere Autos mit Software-Updates und womöglich mit moderner Abgasreinigungstechnologie nachzurüsten. Um Fahrverbote zu vermeiden, sollen die Kommunen mehr Geld für die Luftreinhaltung und Verkehrsprojekte erhalten. Am Verbrennungsmotor will Schwarz-Rot festhalten. Steuern und Finanzen: 45 Milliarden Euro Überschuss für die kommenden vier Jahre – doch belaufen sich die Wünsche der Parteien auf bis zu 100 Milliarden Euro. Steuersenkungen und Abbau des Solidaritätszuschlages, Mütter- und Solidarrente, mehr Geld für die Pflege, das alles kostet viel Geld. Der Spitzensatz zur Einkommenssteuer von 42 Prozent soll künftig erst ab einem Einkommen von 60 000 Euro greifen. Gegen den Spitzensteuersatz von 45 Prozent wehrte sich die Union bis zuletzt. Bürgerversicherung: SPD-Pläne, die auf ein Ende der Privaten Krankenkassen hinauslaufen, akzeptierte die Union nicht. Allerdings wollten beide Seiten Verbesserungen für gesetzlich Versicherte erzielen, um einer Zwei-Klassen-Medizin entgegenzuwirken. Wirtschaftsförderung: Zur Entwicklung strukturschwacher Regionen soll ein gesamtdeutsches Förderprogramm entwickelt werden. Klares Ziel: bis 2025 flächendeckend schnelles Internet. Umwelt und Tierschutz: Der Einsatz von Glyphosat soll „so schnell wie möglich grundsätzlich beendet werden“. Mit einer staatlichen Kennzeichnung von Fleisch aus besserer Tierhaltung können Verbrauchern bewusst Produkte aus Massentierhaltung ablehnen.