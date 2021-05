Wahlen : Schicksalstag für Schottland? Wahlen in Großbritannien

Schotten und Waliser wählen neue Regionalparlamente. In London und anderen Städten Englands werden Bürgermeister gewählt. Die Wahl in Schottland ist spannend - die Auszählung könnte sich hinziehen.

London/Edinburgh | Steuert Schottland auf ein zweites Unabhängigkeitsreferendum zu? Eine Antwort auf diese Frage könnte die Wahl zum Regionalparlament in dem britischen Landesteil geben. Neben Schottland wird auch in Wales ein neues Regionalparlament gewählt. In London und vielen anderen Städten und Kreisen Englands dürfen die Menschen neue Bürgermeister sowie Bezirk...

