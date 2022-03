Ministerpräsidentenkonferenz : Scholz berät mit Länderchefs über Corona, Ukraine, Energie

Im Februar standen die Zeichen bei den Beratungen des Kanzlers mit den Ministerpräsidenten noch ganz auf Entspannung an der Corona-Front. Inzwischen sind die Infektionsraten wieder rasant gestiegen. Und ganz neue Krisenherde brauchen Lösungen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Donnerstag (14 Uhr) erneut zu Beratungen mit den Ministerpräsidenten zusammen. Im Februar hatten Bund und Länder verabredet, die aktuelle Corona-Lage und die Belastung der Kliniken noch einmal genau zu analysieren, bevor am 20. März alle einschneidenden Corona-Auflagen in Deutschland fallen sollen. Angesichts wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.