Bundestag : Scholz: „Die Waffen müssen schweigen – und zwar sofort“

In der Generaldebatte des Bundestags ist der Krieg in der Ukraine das zentrale Thema. Bundeskanzler Scholz unterstreicht Deutschlands Solidarität mit der Ukraine - und dringt auf ein Ende des Krieges.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein sofortiges Ende des Kriegs in der Ukraine gefordert. „Die Waffen müssen schweigen – und zwar sofort“, sagte Scholz am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag in Berlin. Er habe sich immer wieder mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über die nächsten Schritte ausgetauscht, und auch mit dem rus...

