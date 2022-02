Politik : Scholz fordert mehr Tempo bei der Energiewende

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mehr Tempo bei der Energiewende in Deutschland gefordert. „Wir wollen dafür sorgen, dass Deutschland klimaneutrales Industrieland ist“, sagte Scholz am Samstag in einem vorab aufgezeichneten Grußwort für den digitalen Landesparteitag der nordrhein-westfälischen SPD. „Und das kann nur gelingen, wenn wir schnell und zügig alles auf Tempo schalten.“ Das gelte sowohl für den Ausbau der erneuerbaren Energien als auch für neue Stromnetze.

Herausforderungen benannte Scholz auch in der Wohnungspolitik. „Es muss mehr gebaut werden in diesem Land und vor allem müssen mehr bezahlbare Wohnungen entstehen.“ Als Lehre aus der Corona-Pandemie forderte Scholz auch bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen und der Pflege. „Wir können nicht einfach nach der Pandemie, mit der wir immer noch zu ...

