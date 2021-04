Streit um Pandemie-Strategie : Scholz rüffelt Laschet für Corona-Vorstoß

Ein „Brücken-Lockdown“ - bis mehr Menschen geimpft sind? Dieser Vorschlag des NRW-Ministerpräsidenten sorgt für Gegenwind. Der Vizekanzler kritisiert: Laschet habe nicht mal bereits Vereinbartes konsequent umgesetzt.

Berlin | Die Forderung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet nach einem schnellen und harten „Brücken-Lockdown“ in Deutschland hat ein geteiltes Echo ausgelöst. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) kritisierte den CDU-Chef für dessen Vorstoß und zeigte sich skeptisch in Bezug auf eine vorgezogene Bund-Länder-Runde schon in dieser Woche. „Es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.