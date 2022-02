Russland-Ukraine-Konflikt : Scholz: Russischer Angriff „durch nichts zu rechtfertigen“

Beobachter haben seit Tagen eine russische Invasion in die Ukraine erwartet. Nun hat Präsident Putin den Militäreinsatz angeordnet. Deutschland, die USA und ihre Verbündeten verurteilen das Vorgehen scharf.

Russland greift die Ostukraine an. Präsident Wladimir Putin ordnete am frühen Donnerstagmorgen die Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell an. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verurteilt den russischen Angriff als eklatanten Bruch des Völkerrechts. „Er ist durch nichts zu rechtfertigen“, erklärte Scholz am Donnerstag in einer erste...

