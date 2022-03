Corona-Politik : Schulen bald ohne Masken- und Testpflicht

Behutsam soll er sein, der Weg zur Normalität an Schulen. Nach den Osterferien entfallen Masken- und Testpflicht. Ministerin Prien argumentiert mit hohen Impfquoten und sehr wenigen Klinikfällen. SPD und GEW fordern wegen der vielen Infektionen mehr Vorsicht.

Eine behutsame Rückkehr in die Unterrichtsnormalität hat Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) für die Schulen in Schleswig-Holstein angekündigt. Die coronabedingte Maskenpflicht endet am 2. April. „Das heißt: Nach den Osterferien gibt es an den Schulen im Land keine allgemeine Maskenpflicht mehr“, sagte die Ressortchefin am Donnerst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.