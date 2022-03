Politik : Schulfrei für die Demo

Der Krieg in der Ukraine bewegt Menschen überall auf der Welt. Viele nehmen an Demonstrationen für Frieden teil. Sie wollen zeigen, dass sie auf der Seite der Menschen in der Ukraine stehen. Auch die Organisation Fridays For Future will am Donnerstag weltweit gegen den Krieg auf die Straße gehen.

In der Stadt Hamburg sollen Schülerinnen und Schüler dafür sogar schulfrei bekommen. Ein Hamburger Politiker, der sich um das Thema Schule kümmert, hat alle Schulleitungen der Stadt gebeten: Sie sollen den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an einer Demonstration am Donnerstag ermöglichen. Wer mindestens 16 Jahre alt ist und gern bei der Demo mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.