Köln : Schulministerin kritisiert „Schulplatz-Geschachere“

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat den großen Mangel an Aufnahmeplätzen an weiterführenden Schulen in Köln scharf kritisiert. Mit der Verpflichtung jedes Schulträgers, Angebot und Nachfrage in Einklang zu bringen, klappe es in Köln schon seit Jahrzehnten nicht, stellte sie am Mittwoch im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags fest. „Es ist in meinen Augen beschämend, dass mit diesem desaströsen Kölner Schulplatz-Geschachere der Eindruck vermittelt wird, dass die Kinder weder an der einen noch an der anderen Schule willkommen sind.“

Die Lage sei mehr als bedauerlich. „Das gibt es in dem Ausmaß nur in Köln“, sagte die Ministerin über die einzige Stadt des Landes mit mehr als einer Million Einwohnern. „Vor allem tun mir die Schülerinnen und Schüler der jetzigen vierten Klassen leid, die im Zuge des für sie so bedeutsamen Übergangs von der Grundschule nicht die gewünschte weiterführe...

